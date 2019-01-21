المحرصاوي يزور المدينة الجامعية بالقاهرة للاطمئنان على الخدمات

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء الاثنين، جولة ميدانية مفاجئة بالمدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر بالقاهرة؛ للاطمئنان على تحقق الانضباط، ومستوى الخدمة المقدمة لطلاب العلم.

ووجَّه رئيس جامعة الأزهر خلال جولته بالمركز الطبي بالمدينة الجامعية للبنين، بتيسير سُبل علاج الطلاب، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة بنقلها إلى أي من المستشفيات الجامعية حرصًا على حياتهم.

وشدد على أنه لا تهاون مع أي شخص يثبت تراخيه في أداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه.

وتفقد رئيس جامعة الأزهر، صالة اللياقة البدنية بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، وأكد أهمية دعمها بالأجهزة الرياضية المتطورة لجذب الطلاب لممارسة الرياضة.

​