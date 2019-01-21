رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال تطوير فرع البنات بالقاهرة

القاهرة- أ ش أ:

وجه رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، بسرعة الانتهاء من التشطيبات الأخيرة للبوابة الحضارية لفرع البنات بالقاهرة، لافتتاحها خلال الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني بما يقضي تماما على ظاهرة التكدس، ويسهم في سهولة حركة الطالبات أثناء دخولهم الجامعة .

وقال المحرصاوي - خلال تفقده أعمال تطوير فرع البنات بالقاهرة - إنه تم إنشاء كوبري علوي يضمن المرور الآمن للسيارات والأفراد، بمراعاة معايير الأمن والسلامة.

وأكد ضرورة ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من هذه الأعمال الإنشائية، بمراعاة دقة الإنجاز، والمواصفات القياسية المحددة.. مشيرا إلى أهمية مراعاة تنوع الأنشطة الخدمية للطالبات.​