مجلس الوزراء يوضح حقيقة رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية نهاية يناير الحالي

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بنهاية يناير الحالي، غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحًة أنه لم يتم فرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي, مُضيفًة أن هناك رقابة شديدة ومُستمرة على عملية بيع التذاكر، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل بشكل مستمر على مواجهة التكدسات التي قد تطرأ على خدماتها في أي وقت، بالإضافة لجاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، مُضيفًة أنه يتم وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات، حيث أن منظومة السكة الحديد تشهد حالياً تطويراً شاملاً لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

وفي النهاية أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عن نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب، وخاصة في هيئة السكة الحديد، والتي تقدم خدماتها للجميع دون تفرقة لأنها ملك للشعب المصري, مناشدة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم الاتصال على الخط الساخن (147).​