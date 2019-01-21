تصل لـ20 %.. "وزيري" يكشف موعد زيادة أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأهرامات

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة قررت زيادة أسعار التذاكر في 20 موقعًا أثرياً على مستوى الجمهورية من بين مئات المواقع الموجودة بمصر، في الأقصر وأسوان ومنطقة الأهرامات وعدد من المتاحف منها المتحف المصري بالتحرير ومتحف الأقصر.

وأضاف وزيري، خلال حواره مع برنامج "ما وراء الحدث" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الزيادة ستطبق بداية من نوفمبر 2019، وأخطرنا وزارة السياحة قبلها بعام.

وأضاف وزيري أن الزيادة الجديدة تتراوح ما بين 15 إلى 20% من قيمة التذكرة الحالية وبالنسبة للطلاب المصريين ما زالت الأسعار كما هي بـ5 جنيهات لطلاب الثانوية والجامعات، أما طلاب المرحلتين "الابتدائية والاعدادية" فالدخول مجانا للمدارس الحكومية.

وأكد أن هناك تذكرة مجمعة للطلاب لزيارة كافة المواقع والمتاحف طوال العام بـ125 جنيه فقط، أما كبار السن، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة الدخول مجانا.