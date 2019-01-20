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​مؤتمر الشئون الإسلامية يوصي بإعادة تدريس مادة التربية الوطنية بأسلوب عصري

08:46 م الأحد 20 يناير 2019
​مؤتمر الشئون الإسلامية يوصي بإعادة تدريس مادة التربية الوطنية بأسلوب عصري

​مؤتمر الشئون الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

دعا المشاركون في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى إعادة تدريس مادة التربية الوطنية بأسلوب علمي عصري.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال إعلانه توصيات المؤتمر، مساء الأحد، إن أهم مكتسبات المؤتمر اللُحمة الحقيقة والروح العالية بين المشاركين فيه "لم أجد إلا الود والتراحم بينهم جميعا".

وتابع: "لم أجد ملحظا من التنافر بين المشاركين، وهذه الأمة تمرض ولكن لا تموت"".

 

?مؤتمر الشئون الإسلامية تدريس مادة التربية الوطنية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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