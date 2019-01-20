عبد المحسن سلامة لـ مصراوي: أترشح لمنصب نقيب الصحفيين مجددًا خلال أيام

كتب- مصطفى على

كشف عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه سيعلن خلال أيام رسميًا ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين لفترة جديدة، وذلك في الانتخابات التي تُجرى في شهر مارس المقبل، خاصة وأن عددًا من الزملاء طالبوه بالترشح استكمالا لما بدأه من إنجازات- بحسب قوله.

وقال سلامة لمصراوي، الأحد، إن ما شهدته النقابة خلال الفترة الماضية لم يحدث منذ 3 دورات انتخابية سواء زيادة البدل الأعلى في تاريخ النقابة والاتفاق على مشروع مستشفى الصحفيين وإقامة منفذ لمنتجات الإنتاج الحربي وحل مشكلة الصحفيين الحزبيين واستجابة المجلس الأعلى للإعلام لملاحظاتنا على لائحة الجزاءات وغيرها من الملفات التي كان معظمها معلقا منذ 7 سنوات.

وأضاف سلامة: "قطعنا جزءًا كبيرًا من الإنجازات، ولم تشهد النقابة دورة نقابية نشطة مثل هذه الدورة خاصة، وأننا مثل باقي فئات المجتمع شهدنا فترة خطوات الإصلاح الاقتصادي وطبيعي أن نتحمل جزءا من هذه الفاتورة، ورغم ذلك لم تشهد النقابة دورة نشطة مثل هذه الدورة".

وكان محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن، أعلن ترشحه على منصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي تجرى مارس المقبل.