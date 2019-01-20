وزيرة البيئة لمصراوي: 3 محاور خلال 2019 أبرزها التحكم في إدارة المخلفات الصناعية

كتب - يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن فكرة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الفنادق هي دمج لقطاعات الطاقة والصناعة والسياحة التي تؤثر وتتأثر بظاهرة تغير المناخ.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات لـ"مصراوي"، أن القطاع الخاص مسؤل وقادر على المشاركة في ملف الطاقة الشمسية، الذي يعمل على تقليل التكلفة التي تتماشى مع المنظومة الاقتصادية التي تنفذها الدولة حاليا، لافتة إلى أن الوزارة ساعدت في هذا المشروع للحصول على التمويل وتقديم الدعم الفني لمركز تحديث الصناعة.

ونوهت فؤاد إلى أن وزارة البيئة تعد نقطة اتصال في ملف تغيير المناخ وتعي أن هذه القضية تنوهية في المقام الأول ونحن نعمل على مساعدة الوزارت الأخرى للحصول على التمويل ودمج المعاير الخاصة بخفض الانبعاثات الحرارية في عملها للعمل على تزويد أنتجتها التنافسية.

وعن أولويات الوزارة خلال 2019، قالت وزيرة البيئة، هناك 3 محاور خلال الفترة المقبلة اولها: الحد من التلوث الصناعي بعمل حزمة من المشروعات التمهيدية بدأت بـ25 مليون يورو، وثانيها: تطوير المحميات الطبيعية والتسويق لها لزيادة الإيرادات منها وجرى البدأ بمحميات جنوب سيناء، وثالثها: التحكم في إدارة المخلفات الصناعية.