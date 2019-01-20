"بعد استغاثة أولياء أمور الشهادة البريطانية".."التعليم": لا تزال دون المستوى

كتبت- ياسمين محمد:

أعرب عدد من أولياء أمور طلاب الشهادات البربطانية "IG" في مصر، عن استيائهم من قرار وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المعهد البريطاني، بإضافة مادة مستوى رفيع للمناهج المقررة على الطلاب.

وأوضحت إحدى أولياء الأمور، أن طلاب الثانوية البريطانية في مصر كان مقرر عليهم 8 مواد أساسية "OL" فقط، وفي حالة الرغبة في الالتحاق بإحدى الكليات العلمية "كالطب او الهندسة" عليهم دراسة مادة مستوى رفيع واحدة "AL".

وأضافت ولية الأمر، في تصريح لمصراوي، أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المعهد البريطاني قررا زيادة مادة مستوى رفيع على جميع الطلاب، فأصبح الطالب الراغب في الالتحاق بكلية علمية متقدمة في مصر كالطب والهندسة، عليه دراسة مادتي مستوى رفيع "AL" أما الطالب الذي يريد الالتحاق بكلية أدبية عليه دراسة مادة مستوى رفيع واحدة، بعد أن كان لا يدرسها أساسا.

ولفتت ولي الأمر إلى أن مادة المستوى الرفيع، صعبة جدا على الطلاب ومكلفة ماديا، بحيث يدفعوا للمدارس نحو 25 ألف جنيه للتسجيل بالمادة، إضافة إلى نحو 20 ألفا للدروس.

وانتقدت ولي الأمر، موافقة وزارة التعليم العالي على إلغاء القرار 238 بشأن الدبلومة الأمريكية، ومنح الطلاب مميزات تجعلهم يتفوقون على طلاب الثانوية البريطانية ويحصلون على مقاعد أكثر بالجامعات الحكومية.

واستطردت بأن وزارة التعليم العالي تخصص 5% فقط من مقاعد الجامعات الحكومية لطلاب التعليم الدولي، مايجعل الحاجة ماسة للمساواة بين جميع الشهادات، موضحة أن طلاب الشهادة البريطانية يحتاجون للحصول على درجة "A star" في جميع المواد للالتحاق بالجامعات الحكومية المتقدمة وإلا عليهم الالتحاق بالجامعات الخاصة.

ونوهت إلى أنه في الدول الأخرى يدرس الطلاب 5 مواد "OL" فقط وليس 8 مواد، و3 مواد أو 4 "AL"، ولكن يمكنهم دخول كليات الطب والهندسة بتقدير B أو C.

ودشن أولياء الأمور هشتاج " الثانوية البريطانية تستغيث لا للتعجيز" على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها قالت إيمان صبري، مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الثانوية البريطانية في مصر، لا تزال دون المستوى مقارنة بالدول الأخرى، حتى بعد إضافة مادة "AL".

وأوضحت صبري، في تصريح لمصراوي، أن جهات اعتماد الشهادة البريطانية في مصر، أكدت أن الطلاب المصريين لا يدرسون الشهادة البريطانية وفقا للمعايير الدولية كباقي الدول، إذ يدرسون مادة مستوى رفيع AL واحدة، في حين أن جميع الدول تدرس 3 او 4 مواد مستوى رفيع، ولا تقبل الكليات الدولية إلا الطلاب الحاصلين على 3 مواد مستوى رفيع على الأقل؛ لذا قررت الوزارة إضافة مادة مستوى رفيع، في إطار التدرج لمواكبة المعايير العالمية.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم لم تجبر الطلاب على النظام الجديد ولم تفرضها على الصف الثالث الثانوي، ولكن وقعت بروتوكول التعاون وأعلنته منذ أبريل الماضي، وقررت بدء التطبيق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي، والذين كانوا في الشهادة الإعدادية حينها، وكان أمامهم الاختيار بين الشهادة البريطانية والأمريكية، مشددة أن مستوى مناهج الشهادة البريطانية في مصر، أقل كثيرا مما يدرس في الدول الأخرى حتى وإن كان عدد المواد بمصر أكثر.