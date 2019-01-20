اليوم.. مدبولي يلتقي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
11:04 ص الأحد 20 يناير 2019
كتب- محمد غايات:
يلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع بحث المزيد من التعاون بين البلدين في عدة مجالات، إضافة لتبادل الخبرات.
كما يناقش الاجتماع الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة.
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