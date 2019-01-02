ندوات تثقيفية وحملات نظافة.. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته بالمحافظات

كتب – أسامة عبدالكريم:

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الفعاليات الخدمية بالمحافظات؛ للتيسير على المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة وتجميل الشوارع والندوات التثقفية.

وحسب بيان، الأربعاء، وزع الحزب في محافظة القاهرة، 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بمدينة السلام بحضور بعض القيادات الشعبية و التنفيذية.

كما شارك "مستقبل وطن" بالشرقية، في حملات لأعمال النظافة و التجميل بمنطقة المحطة بمدينة أبو كبير، بجانب تنظيم دورة تدريبية لتعليم صناعة المشغولات اليدوية بمدينة مشتول السوق بمشاركة بعض المتخصصين فى مجال الصناعات الصغيرة بحضور بعض القيادات النسائية بالحزب.

كما نظم الحزب، ندوة تثقيفية حول دور الدولة فى محاربة الإرهاب و أهمية الأمن االقومى المصرى بمشاركة بعض الخبراء الاستراتيجيين بمدينة منيا القمح، بجانب تنظيم مؤتمر شعبى لاستعراض انجازات الحزب خلال الفترة الماضية وكذا الخطة المستقبلية بمشاركة بعض رموز العائلات بمركز أبو حماد.

وفي محافظة الدقهلية، أقام "مستقبل وطن، حملة نظافة بمدن "مدينة نصر و دكرنس و المنزلة" بمشاركة بعض شباب الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

كما افتتح الحزب، مقرا جديدا له بمحافظة بورسعيد، بمشاركة المحافظ، والمهندس أشرف رشاد رئيس الحزب و المهندس حسام الخولى أمين عام الحزب، إضافة إلى توزع 500 بطانية على الأسر الفقيرة بحى الأربعين.

وفي محافظة اسيوط، أقام "مستقبل وطن" منافذ متحركة "سيارات متنقلة" لبيع اللحوم والخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة بـ"ساحل سليم و أسيوط" .

ونظم الحزب بسوهاج، احتفالية للاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب دار السلام وزع خلالها الهدايا على الأطفال، بحضور بعض قيادات الحزب، تخللها بعض الفقرات الترفيهية و الرياضية .

وفي محافظة الوادي الجديد، نظم الحزب قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية و تقديم الأمصال اللازمة بمركز الداخلة، بجانب تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "المشروعات الصغيرة و كيفية القضاء على البطالة " بمركز الخارجة، بحضور بعض شباب الحزب و القيادات الشعبية و التنفيذية .