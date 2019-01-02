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    بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 ساعة المقبلة

    04:28 م الأربعاء 02 يناير 2019
    بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار الـ72 ساعة المقبلة

    أرشيفية

    كتب-أحمد مسعد:

    كشف مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، عن أماكن سقوط الإمطار على مختلفة أنحاء الجمهورية من اليوم ٢ يناير وحتى ٤ يناير ٢٠١٩.

    ونشر المركز في منشور له عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

    وأظهرت نماذج المركز، سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية، على النحو التالي:

    ٢ يناير: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى.

    ٣ يناير: احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

    ٤ يناير: احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

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