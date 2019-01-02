زيادة أموال البر لـ350 مليون جنيه.. وزير الأوقاف يوضح لمصراوي خطة 2019

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عام 2019 يشهد عقد الكثير من الدورات التدريبية للأئمة، واستكمال ما تم خلال الأعوام السابقة، من التأهيل والتدريب.

وأضاف وزير الأوقاف، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أنه سيتم افتتاح أكاديمية الأوقاف العصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، و(50) مدرسة علمية جديدة لتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، ليصل عدد المدارس إلى (189).

وأوضح وزير الأوقاف، أنه يجرى افتتاح (200) مدرسة قرآنية جديدة لغرس القيم الأخلاقية وتحصين النشء من الأفكار المتطرفة، ليصبح إجمالي عدد المدارس القرآنية إلى (988)، و(4) مراكز ثقافة إسلامية جديدة ليصل عدد مراكز الثقافة الإسلامية إلى (32)

وقال وزير الأوقاف، إن عام 2019 يشهد كذلك افتتاح (25) فصل محو أمية جديد بالمحافظات، تحت إشراف كامل للوزارة، لقطع الطريق على المتطرفين.

وقال جمعة، إنه يجرى توجيه (800) قافلة دعوية للمحافظات خلال العام المقبل، (40) منها لحلايب وشلاتين، معلناً زيادة المبالغ المخصصة للبر والمساعدات الإنسانية من (300) إلى (350) مليون جنيه.

وكشف وزير الأوقاف، عن إحلال وتجديد وصيانة (660) مسجدًا، خلال عام 2019، والانتهاء من تأليف بعض الكتب أهمها (الكليات الست - قواعد الفقه الكلية).