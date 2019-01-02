ننشر تفاصيل مسابقة الأزهر الأولى لحفظ القرآن الكريم

كتب – محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، عقد أول مسابقة عالمية لحفظ القرآن الكريم، في خمسة مستويات، تُنَظِّمها هيئة كبار العلماء.

وأوضح الأزهر، أن المسابقة على النحو التالي:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الكبرى المتواترة، مع حفظ متن: "طَيّبة النَّشْر في القراءات العشر"، للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، المعروف بابن الجزري.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الصغرى المتواترة، مع حفظ مَتْنَي: "حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع (الشاطبية)، للإمام القاسم بن فيرُّه الشاطبي. "الدُّرّة المضية في القراءات الثلاث المرضية"، لابن الجَزَريّ.

المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية، مع حفظ متن: "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" (الشاطبية)، للإمام/ الشاطبي، ومعرفة معاني غريب القرآن، من خلال كتاب: (غريب القرآن)، لابن قتيبة.

المستوى الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بروايةٍ واحدة من الروايات المتواترة، ومعرفة تفسير القرآن الكريم من خلال كتاب: (تفسير القرآن العظيم)، لابن كثير، مع حفظ مَتْنَي: "التحفة"، و"الجَزَريّة".

المستوى الخامس: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بروايةٍ واحدة من الروايات المتواترة.

وأوضح الأزهر أن الشروط العامّة هي:

1 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الأول) عن أربعين عامًا.

2 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الثاني) ثلاثين عامًا.

3 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الثالث) خمسةً وعشرين عامًا.

4 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الرابع) عشرين عامًا.

5 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الخامس) خمسةَ عشرَ عامًا.

6 ـ لا يجوز للمُتسابِق أن يُشارِكَ في أكثرَ من مستوى من مستويات المسابقة.

التقدُّم للمسابقة

أولا: من داخل مصرَ

وخارجها: أوّلًا: من داخل مصر: يكون التقديم إلكترونيًّا؛ عن طريق استيفاء طلب التقديم المنشور على "البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف" لمدّة 20 يومًا، تبدأ من تاريخ الإعلان عن المسابقة.

ثانيًا: من خارج مصر:

عن طريق الترشيحات التي تُرسِلها الدول والمراكز الإسلامية، التي يقوم الأزهر الشريف بمخاطبتها رسميًّا، وذلك في موعدٍ أقصاه: آخِر جُمادى الآخِرة، على أن يكونَ المُتسابِق حاملًا لجنسيّة الدولة التي رشّحته. مواعيد المسابقة: التصفيات الأَوَّليّة للمتقدّمين من داخل مصرَ: تكون خلال شهرَي (جُمادى الآخِرة، ورجب).

وأوضح الأزهر، أن التصفيات العامّة للمُشارِكين من داخل مصرَ وخارجها تبدأ من 15 شعبان1440ه، حتّى 22 من الشهر ذاتِه، على أن تبدأ التصفيات النهائية: من 23 شعبان1440ه، حتّى 28 من الشهر ذاتِه.

وأتاح الأزهر للطلاب الوافدين المُقَيَّدين بالدراسة في الأزهر الشريف، في أيّ مرحلةٍ من مراحل التعليم، وَفقًا للشروط العامّة؛ التقدُّم للمسابقة.

وأشار الأزهر، إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين: في الاحتفال السنويّ بيوم الأزهر في السابع من رمضان المقبل، وسيتمّ تقديمُ جَوائزَ مادّيَّةٍ قَيِّمَةٍ لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كلّ مستوى، وتكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، على أن تكونَ الاستفساراتُ عن طريق البريد الإلكترونيّ التالي:

كتب – محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، عقد أول مسابقة عالمية لحفظ القرآن الكريم، في خمسة مستويات، تُنَظِّمها هيئة كبار العلماء.

وأوضح الأزهر، أن المسابقة على النحو التالي:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الكبرى المتواترة، مع حفظ متن: "طَيّبة النَّشْر في القراءات العشر"، للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، المعروف بابن الجزري.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الصغرى المتواترة، مع حفظ مَتْنَي: "حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع (الشاطبية)، للإمام القاسم بن فيرُّه الشاطبي. "الدُّرّة المضية في القراءات الثلاث المرضية"، لابن الجَزَريّ.

المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية، مع حفظ متن: "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" (الشاطبية)، للإمام/ الشاطبي، ومعرفة معاني غريب القرآن، من خلال كتاب: (غريب القرآن)، لابن قتيبة.

المستوى الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بروايةٍ واحدة من الروايات المتواترة، ومعرفة تفسير القرآن الكريم من خلال كتاب: (تفسير القرآن العظيم)، لابن كثير، مع حفظ مَتْنَي: "التحفة"، و"الجَزَريّة".

المستوى الخامس: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بروايةٍ واحدة من الروايات المتواترة.

وأوضح الأزهر أن الشروط العامّة هي:

1 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الأول) عن أربعين عامًا.

2 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الثاني) ثلاثين عامًا.

3 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الثالث) خمسةً وعشرين عامًا.

4 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الرابع) عشرين عامًا.

5 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الخامس) خمسةَ عشرَ عامًا.

6 ـ لا يجوز للمُتسابِق أن يُشارِكَ في أكثرَ من مستوى من مستويات المسابقة.

التقدُّم للمسابقة

أولا: من داخل مصرَ

وخارجها: أوّلًا: من داخل مصر: يكون التقديم إلكترونيًّا؛ عن طريق استيفاء طلب التقديم المنشور على "البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف" لمدّة 20 يومًا، تبدأ من تاريخ الإعلان عن المسابقة.

ثانيًا: من خارج مصر:

عن طريق الترشيحات التي تُرسِلها الدول والمراكز الإسلامية، التي يقوم الأزهر الشريف بمخاطبتها رسميًّا، وذلك في موعدٍ أقصاه: آخِر جُمادى الآخِرة، على أن يكونَ المُتسابِق حاملًا لجنسيّة الدولة التي رشّحته. مواعيد المسابقة: التصفيات الأَوَّليّة للمتقدّمين من داخل مصرَ: تكون خلال شهرَي (جُمادى الآخِرة، ورجب).

وأوضح الأزهر، أن التصفيات العامّة للمُشارِكين من داخل مصرَ وخارجها تبدأ من 15 شعبان1440ه، حتّى 22 من الشهر ذاتِه، على أن تبدأ التصفيات النهائية: من 23 شعبان1440ه، حتّى 28 من الشهر ذاتِه.

وأتاح الأزهر للطلاب الوافدين المُقَيَّدين بالدراسة في الأزهر الشريف، في أيّ مرحلةٍ من مراحل التعليم، وَفقًا للشروط العامّة؛ التقدُّم للمسابقة.

وأشار الأزهر، إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين: في الاحتفال السنويّ بيوم الأزهر في السابع من رمضان المقبل، وسيتمّ تقديمُ جَوائزَ مادّيَّةٍ قَيِّمَةٍ لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كلّ مستوى، وتكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، على أن تكونَ الاستفساراتُ عن طريق البريد الإلكترونيّ التالي:

كتب – محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، عقد أول مسابقة عالمية لحفظ القرآن الكريم، في خمسة مستويات، تُنَظِّمها هيئة كبار العلماء.

وأوضح الأزهر، أن المسابقة على النحو التالي:

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الكبرى المتواترة، مع حفظ متن: "طَيّبة النَّشْر في القراءات العشر"، للإمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، المعروف بابن الجزري.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الصغرى المتواترة، مع حفظ مَتْنَي: "حرز الأماني ووجه التهاني" في القراءات السبع (الشاطبية)، للإمام القاسم بن فيرُّه الشاطبي. "الدُّرّة المضية في القراءات الثلاث المرضية"، لابن الجَزَريّ.

المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية، مع حفظ متن: "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" (الشاطبية)، للإمام/ الشاطبي، ومعرفة معاني غريب القرآن، من خلال كتاب: (غريب القرآن)، لابن قتيبة.

المستوى الرابع: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بروايةٍ واحدة من الروايات المتواترة، ومعرفة تفسير القرآن الكريم من خلال كتاب: (تفسير القرآن العظيم)، لابن كثير، مع حفظ مَتْنَي: "التحفة"، و"الجَزَريّة".

المستوى الخامس: حفظ القرآن الكريم كاملًا؛ تجويدًا وترتيلًا بروايةٍ واحدة من الروايات المتواترة.

وأوضح الأزهر أن الشروط العامّة هي:

1 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الأول) عن أربعين عامًا.

2 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الثاني) ثلاثين عامًا.

3 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الثالث) خمسةً وعشرين عامًا.

4 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الرابع) عشرين عامًا.

5 ـ ألّا يتجاوَزَ عمرُ المتسابق في المستوى (الخامس) خمسةَ عشرَ عامًا.

6 ـ لا يجوز للمُتسابِق أن يُشارِكَ في أكثرَ من مستوى من مستويات المسابقة.

التقدُّم للمسابقة

أولا: من داخل مصرَ

وخارجها: أوّلًا: من داخل مصر: يكون التقديم إلكترونيًّا؛ عن طريق استيفاء طلب التقديم المنشور على "البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف" لمدّة 20 يومًا، تبدأ من تاريخ الإعلان عن المسابقة.

ثانيًا: من خارج مصر:

عن طريق الترشيحات التي تُرسِلها الدول والمراكز الإسلامية، التي يقوم الأزهر الشريف بمخاطبتها رسميًّا، وذلك في موعدٍ أقصاه: آخِر جُمادى الآخِرة، على أن يكونَ المُتسابِق حاملًا لجنسيّة الدولة التي رشّحته. مواعيد المسابقة: التصفيات الأَوَّليّة للمتقدّمين من داخل مصرَ: تكون خلال شهرَي (جُمادى الآخِرة، ورجب).

وأوضح الأزهر، أن التصفيات العامّة للمُشارِكين من داخل مصرَ وخارجها تبدأ من 15 شعبان1440ه، حتّى 22 من الشهر ذاتِه، على أن تبدأ التصفيات النهائية: من 23 شعبان1440ه، حتّى 28 من الشهر ذاتِه.

وأتاح الأزهر للطلاب الوافدين المُقَيَّدين بالدراسة في الأزهر الشريف، في أيّ مرحلةٍ من مراحل التعليم، وَفقًا للشروط العامّة؛ التقدُّم للمسابقة.

وأشار الأزهر، إلى أنه سيتم إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين: في الاحتفال السنويّ بيوم الأزهر في السابع من رمضان المقبل، وسيتمّ تقديمُ جَوائزَ مادّيَّةٍ قَيِّمَةٍ لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كلّ مستوى، وتكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، على أن تكونَ الاستفساراتُ عن طريق البريد الإلكترونيّ التالي:

QuranCompetition@alazhar.eg