حزب مستقبل وطن يفتتح مقره في بورسعيد ويواصل الانتشار بالمحافظات

كتبت- ميرا إبراهيم:

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، مقر الحزب بمحافظة بورسعيد، ضمن مساعى الحزب لنشر مقراته على مستوى المحافظات بتقسيماتها الإدارية للتواصل البناء مع مشاكل المواطنين.

وأشار رشاد -بحسب بيان للحزب مساء الثلاثاء، إلى أن قوة الحزب تنبع من قوة تواصله مع المواطنين فالحزب يسعي إلا يكون فقط حزب الأغلبية في البرلمان وإنما حزب الشعب المصري كله.

وأوضح رئيس الحزب استراتيجية الحزب والتي تعتمد على 3 محاور وتأتي في الأولوية مجموعة الخدمات المقدمة من قبل الحزب والمبادرات الانسانية والقعاليات المختلفة.

وأضاف أن المحور الثاني المتمثل في أن يكون لدى الأمانات المختلفة خطة عمل ممنهجة تسير على خطاها كافة الأمانات الفرعية.

وتابع: "بينما المحور الثالث يتعلق بأهمية فتح باب الحزب أمام كافة طبقات المجتمع بكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم".

وشدد رشاد على أن الدور السياسي للحزب يتمثل في الاهتمام بتنشئة الكوادر السياسية لتولي المناصب القيادية، ليس فقط البرلمانية.

ومن جانبه هنأ المهندس حسام الخولي محافظة بورسعيد بمناسبة عيدها القومي، كما هنأ أمانة الحزب بالمحافظة علي افتتاح مقرها الجديد وأهمية التواصل مع المواطنين والتواجد المستمر في الشارع ومشاركتهم في إسهاماتهم الأدبية والفكرية والفنية بالإضافة إلى تقييم الخدمات المختلفة.

وأشاد المستشار عصام هلال أمين التنظيم، بالجهود المبذولة في الحزب للانتهاء من التنظيمات الهيكلية الداخلية، وهتمام كافة الأمانات بتنشئة الكوادر السياسية.

واختتم اللقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بكلمته التي هنأ خلالها حزب مستقبل وطن بافتتاحه المقر الجديد، مؤكدا أن النظام السياسي للدولة لابد وأن يعتمد على جناحين هما السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية الوطنية للانطلاق نحو المستقبل، لافتا إلى أن بورسعيد ينتظرها الخير الكثير بوصول الكيانات الاقتصادية العملاقة بشرق بورسعيد والتي تحتاج لسواعد قوية لبناء الوطن.