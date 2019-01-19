السكة الحديد: سيارة ربع نقل تقتحم مزلقان أبو المعاطي أثناء غلقه دون وقوع إصابات

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت هيئة السكة الحديد أن سيارة ربع نقل اقتحمت ظهر اليوم السبت مزلقان أبو المعاطي بين طحا نوب ونوى أثناء غلقه.

وأوضحت الهيئة أن عدم التزام سائق السيارة الربع نقل بالتعليمات أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد تسبب في تأخير قطار رقم 334 إكسبريس المنصورة/الزقازيق/ القاهرة لمدة 10 دقائق دون أن تسفر الواقعة عن إصابات أو وفيات.

وناشدت الهيئة، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.​