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"مستقبل وطن" تطلق فعاليات المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

11:36 ص السبت 19 يناير 2019
"مستقبل وطن" تطلق فعاليات المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

المهندس أشرف رشاد الشريف

كتبت- ميرا إبراهيم:

أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الجيزة، فعاليات المراجعة النهائية، لجميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية، مجانًا وبدون أي رسوم مالية، وذلك بمقر الإدارة التعليمية بمدينة أكتوبر، وذلك بمشاركة مجموعة من أفضل المدرسين، فضلا عن تسليم مذكرة مراجعة مجانية لكل طالب.

ويأتي ذلك - بحسب بيان - تماشيا مع الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة".

حزب مستقبل وطن أشرف رشاد الشريف الشهادة الإعدادية الجيزة

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