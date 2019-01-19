وكيل الأزهر نائبا عن الإمام الأكبر بافتتاح مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

كتب - محمود مصطفى:

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تبدأ فعالياته صباح السبت.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في العاشرة صباحا، فعاليات المؤتمر ال٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية " بناء الشخصية الوطنية وأثرها في تقدم الدول والحفاظ على هويتها"، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور أسامه العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والسيد الشريف وكيل البرلمان، ووزير الشئون الدينية بالسعودية عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير أوقاف السودان أبو بكر عثمان إبراهيم، ورئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات محمد مطر الكعبي.