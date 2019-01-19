أكثر الكلمات إنتشاراً

سعيد عبدالغني أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

اليوم.. "شكاوى الأعلى للإعلام" تبحث خرق رئيس الزمالك لقرار حظر ظهوره

04:00 ص السبت 19 يناير 2019
اليوم.. "شكاوى الأعلى للإعلام" تبحث خرق رئيس الزمالك لقرار حظر ظهوره

مكرم محمد أحمد

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا، اليوم السبت؛ للتحقيق في خرق رئيس نادي الزمالك لقرار المجلس بحظر ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين بدءًا من يوم صدور القرار، الخميس.

وظهر رئيس الزمالك في برنامج "الزمالك النهاردة" على قناة "الحدث اليوم" مساء الخميس، وأجرى مداخلة كما بث البرنامج أغانٍ مصحوبة بمقاطع فيديو للمحظور ظهوره.

مكرم محمد أحمد رئيس نادي الزمالك وسائل الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الخبر التالى:

اليوم.. توقيع كتاب "الدولة والفوضى" لمصطفى بكري
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان