اليوم.. "شكاوى الأعلى للإعلام" تبحث خرق رئيس الزمالك لقرار حظر ظهوره

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا، اليوم السبت؛ للتحقيق في خرق رئيس نادي الزمالك لقرار المجلس بحظر ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين بدءًا من يوم صدور القرار، الخميس.

وظهر رئيس الزمالك في برنامج "الزمالك النهاردة" على قناة "الحدث اليوم" مساء الخميس، وأجرى مداخلة كما بث البرنامج أغانٍ مصحوبة بمقاطع فيديو للمحظور ظهوره.