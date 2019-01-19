اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف.

يُعقد المؤتمر على مدار يومين تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدُّم الدول والحِفاظ على هويتها " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحد فنادق القاهرة.