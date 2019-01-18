طرح "فيلات" العاصمة الإدارية الشهر المقبل.. و17 ألف جنيه متوسط سعر المتر

كتب- محمد عبدالناصر:

تعمل وزارة الإسكان على تنفيذ مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة والفيلات في العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الحي السكني R3 ،R5.

وينشر "مصراوي"، تفاصيل الأحياء السكنية التي تم العمل بها داخل العاصمة، وفرص حجز الوحدات بها وموعد تسليم أول وحدات تم طرحها للحجز العام الماضي.

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لشؤون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح المرحلة الأولى من الفلل في الحي السكني الثالث R3 الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه يتم تم تنفيذ ما يقرب من 950 فيلا، بشكل حديث وكلاسيكي.

وأضاف عمارة، إن الحي السكني الثالث شهد طرح المرحلة الأولى من الحدات السكنية في هذا الحي العام الماضي بسعر موحد للمتر بـ11.250 جنيه، لافتًا إلى أن تسليم أول وحدات للحاجزين سيكون في يونيو المقبل.



وأضاف مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، أن بيع الفيلات في الحي السكني الثالث سيكون وفقا لموقع "الفلا" ومساحتها، لافتًا إلى أن متوسط سعر المتر 17 ألف جنيه.

أما الحي السكني R5 والذي يتم تنفيذه على شكل القاهرة الخديوية القديمة، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ ثاني الأحياء لها في العاصمة الإدارية.

وقال نائب وزير الإسكان لشؤون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إنه تم البدء في تنفيذ حي "جاردن سيتي الجديد" في العاصمة الإدارة على مساحة تقارب 1000 فدان وباستثمارات تصل إلى 60 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أول وحدات في هذا الحي منتصف 2020.

وأضاف عمارة، أن حي جاردن سيتي الجديد، سيتواجد به مجموعة من الوحدات السكنية المختلفة، والتي تتمثل في فلل وعمارات سكنية وكذلك أبراج سكنية يتجاوز طول البرج الواحد 25 طابقًا، بينما تتراوح العمارات بين 5 أدوار و7 أدوار.

وأشار إلى أن 9 شركات مقاولات مصرية بدأت العمل في هذا الحي السكني فى شهر نوفمبر الماضى، منهم المقاولون العرب، وأبناء حسن علام، وبتروجت.