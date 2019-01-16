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    بالصور| بسمة وهبة تستعيد رشاقتها في أحدث صور بعد إجرائها عملية جراحية

    08:25 م الأربعاء 16 يناير 2019
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    كتب - بهاء حجازي:

    نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا رفقة زوجها في أحدث ظهورها لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وذلك أثناء تواجدها في إحدى حفلات الزفاف.

    وكشفت الصور عن استعادة بسمة لرشاقتها وصحتها من جديد بعد إجرائها عملية جراحية، وذلك في أحدث ظهور لها.

    يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبة أعلنت مؤخرا عن خضوعها لعملية جراحية بالمعدة، بأحد مستشفيات كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

    بسمة وهبة إنستجرام عملية جراحية علاء عابد

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