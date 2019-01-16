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وزير التنمية المحلية يناقش مع محافظ دمياط تفاصيل الخطة الاستثمارية

10:52 ص الأربعاء 16 يناير 2019
وزير التنمية المحلية يناقش مع محافظ دمياط تفاصيل الخطة الاستثمارية

وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ دمياط

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط.

واستعرض اللقاء حجم الإنجاز في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي ومتابعة موقف المشروعات المتعثرة ودفع عجلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تذليل كافة المعوقات والمشكلات الخاصة بالمستثمرين في المحافظة.

وتناول اللقاء بحث آخر مستجدات جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، كما تم استعراض تطورات ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة بالمحافظة والخطة الجارية للانتهاء من هذا الملف وإعلان المحافظة بلا عشوائيات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض إنشاء عدد من الأسواق الحضارية النموذجية بالمحافظة لاستيعاب جميع الأنشطة التجارية الموجودة.​

وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ دمياط (2)

محمود شعراوي دمياط وزارة التنمية المحلية منال عوض تطوير العشوائيات الخطة الاستثمارية

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