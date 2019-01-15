بالأسماء.. ننشر حركة التغييرات بين قيادات شركات الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حركة تغييرات جديدة بشركات الوزارة، اليوم الثلاثاء.

وشملت الحركة تعيين المهندس خالد الدستاوي عضوًا متفرغًا لشئون شركات التوزيع، وتعيين المهندسة صباح مشالي وكيل الوزارة للاتصال السياسي، رئيساً للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما تضمنت الحركة تعيين المحاسب هاني محمد إسماعيل السيد عضوًا متفرغ بالشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بدلا المحاسب محمد السيسي.

وقرر الوزير تعيين المحاسب محمد السيسي رئيسًا لشركة جنوب القاهرة، وتعيين المهندس حسام عفيفي رئيسا لشركة شمال القاهرة، وتعيين المهندس مدحت فودة رئيسا لشركة الإسكندرية لتوزبع الكهرباء، وتعيين المهندس محمد السيد رئيسا لشركة القناة، وتعيين المهندس محمد عسل رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتعيين المهندس حمدى عكاشة رئيسا لشركة البحيرة، وتعيين محمد عبد الحكم طه يوسف رئيسا لشركة جنوب الدلتا.

وتضمنت الحركة تتعيين المهندس سامي أبو وردة رئيسًا لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وتعيين المهندس رأفت شمعه رئيسا لشركة مصر الوسطى.

كما شملت الحركة أيضا تعيين المهندس محمد مختار رئيسًا لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وتعيين المهندس حمدي ضرغام رئيسا لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتعيين محمد أبوسنة رئيسًا لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتعيين المهندس محمد العبد رئيسا لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتعيين المهندس طارق عبد الحميد فضل رئيسا لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، وتعيين المهندس محمد عمرو عوض الكريم رئيسا للمحطات المائية.