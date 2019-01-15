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    الإفتاء تعلن بدء تأهيل المقبلين على الزواج لدعم استقرار الأسر والمجتمع

    04:53 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    الإفتاء تعلن بدء تأهيل المقبلين على الزواج لدعم استقرار الأسر والمجتمع

    دار الإفتاء المصرية

     

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج السابع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، في إطار الذي تقوم به الدار في استقرار المجتمع والعلاقات الاجتماعية والأسرية.

    وأوضحت دار الإفتاء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن البرنامج سينعقد في المدة من 21 إلى 27 يناير الجاري، وسيعمل على تدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وسوف يتناول كيفية التخطيط للزواج والحصول على الزوج أو الزوجة الناجحة وكيفية تكوين أسرة مفيدة للمجتمع.

    وبيّنت دار الإفتاء أنها سوف تتلقى الاستفسارات على رقم التليفون (01144802021) من العاشرة صباحًا إلى الثالثة عصرًا من الأحد إلى الخميس، أو بزيارة الرابط التالي: https://goo.gl/gW87h3.​

     

    هذا المحتوى من

    Asha
    دار الإفتاء المصرية الزواج تخطيط الزواج العلاقات الأسرية
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