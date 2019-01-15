قرار جمهوري بإضافة كليتي الطب والعلاج الطبيعي للنهضة

كتبت-داليا شبل:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 2 مكرر، الصادر بتاريخ 10 يناير، قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة.

ونص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم الجامعات، وقانون الجامعات الخاصة والأهلية، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة النهضة، وبناءا على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقرر إضافة كلية الطب البشرى وكلية العلاج الطبيعي، إلى الجامعة.

واشترط القرار، ألا يتم التصريح ببدء الدراسة بالكليتين المشار اليهما، الا بعد استكمال المقاومات البشرية والمادية، وفقا للبيانات والدراسات والرسومات والتصميمات الهندسية المقدمة عند طلب انشائهما.