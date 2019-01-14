طلاب أولى ثانوي: "امتحان الأحياء اتسرب الصبح".. والوزارة ترد

كتبت- ياسمين محمد:

قال طلاب بالصف الأول الثانوي، إنه جرى تسريب امتحان الأحياء الذي أدوه، اليوم الاثنين، قبل عقد الامتحان.

وقال الطالب محمد عيد، بمدرسة الخديو إسماعيل، إنه اطلع على نموذج كسرب من الامتحان صباح اليوم، وحفظ إجاباته، وحينما دخل اللجنة فوجئ بأن الامتحان المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء اللجان حقيقي.

وتابع الطالب يوسف عادل، بأن الامتحان جرى تسريبه قبل بدء اللجان: "صحيت الصبح لقيت امتحان متسرب على فيسبوك قريته وعرفت الأسئلة ودخل اللجنة لقيته هو".

وأوضح الطالب محمود عادل، بمدرسة الخديو إسماعيل أن الامتحان تكون من 17 سؤالا منها 10 أسئلة اختيارية و7 مقال طويل وقصير.

من جانبه قال رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات، وهو الجهة المنوطة بوضع الأسئلة، إنه ليس لديه معلومة مؤكدة، مشيرا إلى المركز لم يتلق حتى الآن أي شكوى بخصوص تسريب امتحان الأحياء قبل بدء اللجان، مشيرا إلى أن البعض ينشر نماذج مشابهة للامتحان يعدها المعلمين.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، أمس الأحد، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

ونظرا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

وينتهي الامتحان الذي بدأه الطلاب، أمس، في الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.

ودعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب للاهتمتم بمذاكرة المواد الدراسية وفهمها بشكل عميق، وكذلك حضور الامتحان التجريبي، للتعرف على أسلوب التقييم الجديد والتمكن من تقرير طريقة التحضير المستقبلية استعدادا للسنوات المقبلة.