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الناتو يؤكد استمرار إرسال إمدادات صواريخ "باك-3" الاعتراضية إلى أوكرانيا

كتب : مصراوي

09:08 م 03/06/2026

مارك روته أمين عاما حلف شمال الأطلسي

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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، اليوم الأربعاء، إن عمليات تسليم صواريخ "باك-3" الاعتراضية الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا مستمرة "بصفة يومية وأسبوعية".

وأضاف روته، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد في كييف اليوم، أن صواريخ "باك- 3" الاعتراضية مهمة للغاية من أجل الدفاع الجوي.

وتابع روته قائلًأ، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "الخبر السار هو أن تدفق هذه الصواريخ الاعتراضية الهامة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مستمر كل يوم وكل أسبوع".

وأكد روته أن التمويل لشراء هذه الصواريخ متاح، كما أعرب العديد من الحلفاء بالفعل عن استعدادهم لمواصلة تخصيص الأموال اللازمة في هذا الصدد.


وقد وصل روته إلى أوكرانيا اليوم في زيارة رسمية وصفها بأنها "مهمة"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع مجلس الناتو-أوكرانيا في كييف في رسالة قوية تؤكد صلابة الروابط بين الناتو وأوكرانيا.

يذكر أن زيلينسكي قد أرسل مؤخرًا رسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونجرس بشأن النقص الحاد في معدات الدفاع الجوي لدى أوكرانيا.

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الناتو أوكرانيا صواريخ اعتراضية حرب أوكرانيا روسيا وأوكرانيا

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