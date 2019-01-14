أكثر الكلمات إنتشاراً

كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

اليوم.. تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

10:13 ص الإثنين 14 يناير 2019
اليوم.. تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

ميناء سفاجا

كتب- أحمد نجيب:

يشهد ميناء سفاجا، اليوم الاثنين، مغادرة السفينة AC SPLENDOR، وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند وثلاث سفن أخرى: "الحرية، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس"، وعلى متنها 216 شاحنة وسيارتان.

وحسب بيان، اليوم، يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنها 16 برادًا، و18 تريلا و3 سيارات، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 22 برادًا و13 تريلا .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 6 برادات و6 تريلات و 4 سيارات، ومغادرة السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنها 14 برادًا و13 تريلا وسيارة و4 باصات جيت.

ميناء سفاجا سفن بضائع ميناء نويبع

الخبر التالى:

مدبولي: حديقة النهر الأخضر لكل المصريين وليست لسكان العاصمة الإدارية فقط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان