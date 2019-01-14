اليوم.. تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا

كتب- أحمد نجيب:

يشهد ميناء سفاجا، اليوم الاثنين، مغادرة السفينة AC SPLENDOR، وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند وثلاث سفن أخرى: "الحرية، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس"، وعلى متنها 216 شاحنة وسيارتان.

وحسب بيان، اليوم، يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنها 16 برادًا، و18 تريلا و3 سيارات، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 22 برادًا و13 تريلا .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 6 برادات و6 تريلات و 4 سيارات، ومغادرة السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنها 14 برادًا و13 تريلا وسيارة و4 باصات جيت.