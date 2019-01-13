كتب- محمد عاطف:

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، قرارًا بتولي الفنان القدير ياسر صادق رئيسا للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية.

ياسر صادق، ممثل ومخرج مسرحي قدم العديد من الأعمال في التليفزيون والسينما والمسرح، كان آخرها مسرحية " عندما منعوا الغناء"، على خشبة مسرح الطليعة، كما قدم أعمالا من اخراجه علي خشبة المسرح منها مسرحية "أمير الفقراء، ولحظة حب، وشمس".