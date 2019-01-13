"أبوستيت" و "المصيلحي" يبحثان مع وزير الزراعة الصربي آفاق جديدة للتعاون بين البلدين

كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربي برانسيلاف نيدموفتش، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وصربيا في كل المجالات المرتبطة بالزراعة، وانسياب الصادرات والواردات للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين.

حضر اللقاء سفير دولة صربيا بمصر جوجوسلاف فوكادينوفتش، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون في مجال الميكنة الزراعية وإنتاج الجرارات والمعدات الزراعية التي تتميز بتعدد موديلاتها وقوتها وأسعارها التنافسية بالنظر إلى جودتها مع تزايد حجم الصادرات السنوية منها، فضلًا التعاون في مجال إنتاج تقاوي الحاصلات الزراعية.

وناقش الجانبان سبل تيسير مهمة الوفد المصري من وزارتي الزراعة والتموين، خلال زيارته المرتقبة إلى صربيا، خلال شهر فبراير المقبل، باعتباره آخر مراحل فتح منشأ جديد لتصدير القمح، فضلا عن التباحث حول إقامة صوامع لتخزين الغلال في إحدى المناطق الحرة في مصر لسهولة التداول، حيث من المقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم الخبراء الفنيين من كلا الجانبين تضم أعضاء من وزارتي الزراعة والتموين، لتقدم اللجنة مقترح اتفاق ما بين حكومتي البلدين للسماح باستيراد القمح الصريبي وتحديد الكمية المستوردة.

وأكد الجانبان أهمية فتح السوق المصري لبعض المنتجات الزراعية الصربية مثل الفراولة والتوت البري الذي يعد الأكثر جودة على مستوى العالم، ويجرى تصدير نحو 97% من الإنتاج للعالم كله مثل الدول الأوروبية وأمريكا واليابان وغيرها، فضلا عن فتح السوق الصريبي أمام الصادرات الزراعية المصرية مثل الموالح والبطاطس والبصل، فضلًا عن فتح السوق الصريبي أمام استيراد الأسماك عالية الجودة.

وأوضح أبوستيت أنه يمكن إعداد مشروع لمذكرة تفاهم للتعاون ما بين وزارتي الزراعة في البلدين تضم المجالات الفنية ذات الاهتمام المشترك وكذا مجالات الميكنة الزراعية وإنتاج التقاوي.

ووجه وزير الزراعة الصربي الدعوة لمصر للمشاركة في معرض نوفي ساد، الذي من المقرر تنظيمه في شهر مايو المقبل بمشاركة 60 دولة وحضور أكثر من 1500 عارض لمختلف المنتجات.