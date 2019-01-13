وزير التعليم العالي يفتتح مركز دراسات "الحرير" بعين شمس

كتبت- داليا شبل:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بالمبني الفرعوني بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، سفير الصين سونج آيقوه سفير الصين بالقاهرة، والدكتور ليو وي رئيس جامعة الشعب الصينية، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وفى كلمته أكد عبد الغفار على عمق العلاقات المصرية الصينية وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بنجاح التجربة الصينية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن افتتاح مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بالتعاون مع جامعة عين شمس يعد نموذجاً مثمراً للتعاون بين البلدين.

وأشار عبد الغفار إلى صدور مبادرة رئيس جمهورية الصين الشعبية عام 2013 بإعادة تشغيل طريق الحرير؛ وذلك تقديراً لمكانة مصر عالمياً وموقعها الاستراتيجي المهم، مؤكداً أن مركز دراسات طريق الحرير يتيح الدعم لكل الشركات والمؤسسات لعمل الدراسات القانونية والفنية والاقتصادية في مصر والمنطقة كلها، ويزيد من فرص التعاون مع الجامعات المصرية.

ومن جانبه، أشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن المركز هو الأول بمصر والشرق الأوسط، والثاني على مستوى العالم، موضحاً أنه يقام بالتعاون بين جامعتي عين شمس والشعب الصينية، والتي تعد الجامعة الأول في الصين في مجال الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية.

وفى كلمته، أعرب السفير سونج آيقوه عن سعادته بافتتاح مركز دراسات طريق الحرير، مشيراً إلى حرص بلاده على دعم علاقات التعاون الثنائي مع مصر خاصة أنها تعد دولة محورية وبوابة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار رئيس جامعة الشعب الصينية إلى أن جامعة عين شمس وقعت اتفاقية إنشاء مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير في أكتوبر الماضي بالتعاون مع جامعة الشعب الصينية بمقر الجامعة بالعاصمة الصينية بكين؛ ليكون أول منصة للدراسات الصينية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن المركز يهدف إلي إجراء كافة الدراسات والأبحاث والاستشارات الاستراتيجية واللوجستية التي تهم البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين والطلاب بين الجامعتين، وتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات المشتركة بين البلدين،

حضر فعاليات الافتتاح عميد كلية الدراسات التنموية والاستراتيجية بجامعة الشعب الصينية، والمستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة، والدكتور إسراء السيد مدير مكتب التعاون الدولي، وعدد من السادة عمداء الكليات وقيادات الجامعتين.