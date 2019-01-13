البحث العلمي: غدا توقيع برتوكول تعاون مع "التخطيط" لمشاريع الذكاء الاصطناعي

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا الإثنين، بمقر الأكاديمية.

وقالت البحث العلمي، في بيان لها، يهدف البروتوكول في إنشاء حوالي 24 شركة على الأقل في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

وأشارت البحث العلمي، وستقوم بالتنفيذ جامعة الإسكندرية، والجهة المحتضنة هي جامعة عين شمس، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبد الوهاب محمد عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عصام أحمد الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة احمد خليل، مدير مشروع رواد 2030.

وتابعت البحث العلمي، وتكمن أهمية هذا التعاون في زيادة الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح من الأولويات أن تقوم الدولة بتشجيع العديد من الشركات الناشئة على البدء في الاستثمار في هذا المجال ومن خلال قيام حاضنة للأعمال متخصصة في هذا المجال ويكون من أهدافها الرئيسية احتضان مجموعة من الشركات يمكن لبعضها الاستمرار في السوق وتقديم حلول عملية للعديد من المشاكل الحالية والتي لن يمكن حلها سوى من خلال هذا التعاون.