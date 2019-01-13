وزير التعليم العالي: انعقاد "الأعلى للصحة" للتنسيق بين مقدمي الخدمة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان المجلس الأعلى للصحة لم ينعقد منذ شهور عديدة، لافتا إلى عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء السابقين ومقدمي الخدمات الصحية في مصر بهدف التنسيق بين القطاع الصحي بالكامل لتقديم مستوي صحي يرضي عنه الجميع .

وأضاف وزير التعليم العالي في كلمته خلال مؤتمر صحفي علي هامش الاجتماع، اليوم الأحد، أنه يجب التعاون منظومة والتكاتف بين جميع المؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية سواء في الصحة سواء التي تقدم من المستشفيات الجامعية او مستشفيات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الهدف من قانون المستشفيات الجامعية الجديد أن يكون مشابها للمجلس الأعلى للصحة للتنسيق بينهم، خاصة أنه لم يكن هناك تنسيق بين مستشفيات الجامعة الواحدة وبين المستشفيات في كل المحافظات وإيجاد فرصة للتنسيق بينهم.

وأكد وزير التعليم العالي أن الهدف من التنسيق هو توحيد بروتوكولات العلاج في كل الأماكن وضمان توحيد مستويات التدريب والتعليم الطبي المستمر.