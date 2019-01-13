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    "تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

    11:31 ص الأحد 13 يناير 2019
    "تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:
    رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، طلبا جديدا لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك.

    جاء ذلك وفقا للقرار المحال من النائب العام، على خلفية طلب أحمد سليمان، نائب رئيس نادي الزمالك، نظرا لكيدية البلاغ.

    فيما رفضت اللجنة، منح الكلمة لرئيس نادي الزمالك للتعليق على طلب رفع الحصانة عن النائب لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.​

    مجلس النواب رئيس الزمالك رفع الحصانة

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