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اليوم .. البيئة تشارك في معسكرات للشباب بأسوان

04:00 ص الأحد 13 يناير 2019
اليوم .. البيئة تشارك في معسكرات للشباب بأسوان

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

القاهرة - أ ش أ:

تشارك وزارة البيئة، من خلال وحدة الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، في تنظيم معسكرات صديقة للبيئة بمحافظة أسوان عاصمة شباب أفريقيا 2019 اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لدمج الشباب في منظومة العمل البيئي بتوعيتهم وتبني أفكارهم ومقترحاتهم ومشروعاتهم في مجال خدمة البيئة.

وأشارت إلى أن المعسكرات تتضمن ندوات للشباب حول البيئة والمحميات الطبيعية بمحافظة أسوان ودور الشباب في الحفاظ عليها وتنميتها، ودور المجتمع المدني في إدارة منظومة المخلفات والمشروعات التي يمكن أن ينفذها الشباب من خلالها، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من حملات النظافة والتشجير.

هذا المحتوى من

Asha
ياسمين فؤاد وزارة البيئة أسوان معسكرات
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