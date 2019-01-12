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يوسف زيدان: "النبطي" و"نور" الأصعب بين رواياتي

10:10 م السبت 12 يناير 2019
يوسف زيدان: "النبطي" و"نور" الأصعب بين رواياتي

الدكتور يوسف زيدان

كتب - محمد عاطف:

قال الكاتب الكبير يوسف زيدان، إنه منشغل بالتراث العربي الممتلئ بالكثير من الفلاسفة والمثقفين الذين يستحقون أن يكونوا نماذج نهتدي بها في الفترة الحالية.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل مناقشة وتوقيع عدد من كتبه ومؤلفاته وهي رواية "فردقان"، وكتاب "بين البحرين"، في مكتبة ديوان بالزمالك.

وشدد على ضرورة أن نقتدي بالكثير من العلماء الذين أناروا العالم بإبداعاتهم وعلى رأسهم ابن سينا الذي تدور حوله روايته الأخيرة "فردقان".

وقال زيدان: يعتبر الكثير من النقاد أن رواية "عزازيل" التي حازت على جائزة البوكر، هو الأهم بين أعماله الروائية، إلا أنها لم تكن الرواية الأصعب خلال كتابتها، مشيرا إلى أن روايتي "النبطي" و"نور"، كانتا الأصعب لأنهما تناولتا سبر أغوار المرأة.

 

يوسف زيدان النبطي نور التراث العربي

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