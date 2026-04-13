انخفاض أسعار الذهب والبلاتين بعد تصريحات ترامب عن مضيق هرمز

كتب : مصراوي

02:45 ص 13/04/2026

وكالات

انخفضت أسعار الذهب والبلاتين في البورصات، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز.

وحسب بيانات بورصة Comex في نيويورك، فإن سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو انخفضت بنسبة 1.94% حتى الساعة 1:10 فجر الاثنين بتوقيت موسكو، أو بمقدار 96.3 دولارا.

ووصل سعر الذهب إلى 4690.1 دولارا مقابل الأونصة.

وانخفضت كذلك أسعار المعادن الثمينة الأخرى بحوالي 2 – 4%.

وتراجع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 3.57%، ليصل إلى 73.748 دولارا مقابل الأونصة.

وانخفض سعر العقود الآجلة للبلاتين تسليم يونيو بنسبة 2.85%، ليصل إلى 2006.35 دولارات مقابل الأونصة حتى الساعة 1:16 بتوقيت موسكو.

وسعر البَلاديوم (تسليم يونيو) بنسبة 1.68%، إلى 1514.25 دولارا مقابل الأونصة.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض حصار على مضيق هرمز، وفقا لروسيا اليوم.

