"عبدالغفار": تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الاتحاد الأوروبي بالجامعات

كتب - محمد قاسم:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تكثيف الاجتماعات والزيارات بالجامعات المصرية لشرح مشروعات برنامج الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بإجراء استبيان للتعرف على المستفيدين من مشروعات البرنامج بمختلف الجامعات المصرية لزيادة عدد المستفيدين سواء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ووجه عبد الغفار - خلال ترأسه اجتماع لجنة خبراء تطوير التعليم العالي في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اليوم السبت - بالتواصل مع لجان القطاع والبالغ عددها 24 لجنة للاستفادة من خبراءها، وكذلك الإدارة العامة للبعثات بالوزارة للتسويق لمشروعات برنامج الاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات البرنامج بما يساهم في النهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من مشروعات برنامج الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات منها التنقل الأكاديمي الدولي المعتمد الذي يتيح التنقل على المدى القصير إلى أوروبا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين، وتطوير المناهج بجميع التخصصات لمواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وبناء القدرات.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض أهم أنشطة برنامج الاتحاد الأوربي لدعم التعليم العالي في مصر "ايراسموس +" خلال العام الماضي 2018، والتي تضمنت تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الجامعات المصرية، وعقد 10 اجتماعات دورية لتعريف الجامعات بمشروعات البرنامج.

ويعد تخصص الهندسة والتجارة الهندسية من أكثر المجالات العلمية التي استفادت منها الجامعات في البرنامج ، بالإضافة إلى المشاركة في 4 مؤتمرات دولية بدول فرنسا وإيطاليا وإنجلترا والبرتغال، ومؤتمرين بجامعة الإسكندرية ومحافظة أسوان، فضلًا عن توقيع 8 اتفاقيات مع عدد من الجامعات المصرية في إطار مشروع الشراكة بين الكليات والمدارس.

ودار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء اللجنة حول كيفية الاستفادة من المشروعات المقدمة في برنامج الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي تواجه البرنامج، وكذلك الأنشطة المقترحة للجنة خلال الفترة القادمة من مشروعات وورش عمل، بالإضافة إلى مقترحات تطوير منظومة التعليم العالي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات ورئيس اللجنة، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية.

جدير بالذكر أن لجنة خبراء التعليم العالي تضم 15 عضوًا من كبار الأساتذة في مختلف التخصصات العلمية.