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    منطقة الأهرامات تستقبل فريق "أوبرا بريس"

    08:28 م السبت 12 يناير 2019
    منطقة الأهرامات تستقبل فريق "أوبرا بريس"

    أرشيفية

    الجيزة - أ ش أ:
    استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة اليوم السبت فريق "أوبرا باريس" الذي زار معالم المنطقة الأثرية، وذلك في إطار فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي 2019.
    وأشار أشرف محيي مدير عام المنطقة، في بيان أصدرته الوزارة اليوم، إلى أن أعضاء الفريق زاروا هرم خوفو من الداخل وتمثال أبو الهول، وأعربوا عن إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة.
    وأضاف أنهم حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية عند منطقة البانوراما الأثرية.

    هذا المحتوى من

    منطقة الأهرامات فرقة اوبرا بريس

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