وزير الأوقاف: خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة تركز على مجالات الدعوة والتنوير الثقافى والاستثمار

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة تركز على مجالات الدعوة والتنوير الثقافي والاستثمار وخدمة المجتمع والمساهمة فى مشروعات تنموية وخدمية وتفعيل دور الأئمة فى العمل المجتمعى.

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريح عقب افتتاحه التوسعات الجديدة بمستشفى الدعاة التابعة للوزارة - أن هيئة الأوقاف انتهت من حصر ممتلكات الوقف بمحافظات الجمهورية وتسجيلها أليا من خلال قاعدة بيانات موثقة ودقية وحديثة وتواجه بكل قوة اى اعتداء على الوقف وتسعى لتحقيق افضل استثمار لتنمية مال الوقف.

وأشار وزير الأوقاف إلى مشروعات الوزارة فى بعض المحافظات والتى تقدم خدمات تنموية ومجتمعية ومنها مدينة الحرفين التى يتم افتتاحها بالغردقة الجمعة المقبلة وكذلك ما تم افتتاحه فى محافظة أسوان الاسبوع الماضى.

ونوه بالدور المجتمعي الذي تقوم به مستشفى الدعاة حيث يتم تطوير تلك الخدمات بشكل مستمر للقيام بدورها ورفع مستوى العاملين بها وكذلك الاهتمام بالعاملين في كل إدارات الوزارة والهيئة.

كما أشار وزير الأوقاف إلى البرنامج التنويري للوزارة للعام الحالي والذي يتضمن برامج ثقافية وتدريبية.