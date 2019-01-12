11.4 مليار جنيه مشروعات جديدة.. حصاد وزارة الآثار خلال 2018

كتب- محمد غايات:

أعلن مجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حصاد‎ ‎ قطاع الآثار عام 2018‏.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه تم إنجاز أكثر من 80% من ‏المتحف المصري الكبير حتى الآن بتكلفة بلغت ‏10 مليارات جنيه، كما تم إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية ‏بتكلفة مليار جنيه حتى الآن ومن المتوقع افتتاحه بشكل كامل خلال العام الجاري.

وأكد المركز، أن تكلفة افتتاح 15 مشروعًا بلغت 422 مليون جنيه، ومن أبرزها افتتاح المتحف المكشوف بمسلة المطرية، وترميم منطقة باب الوزير، إلى جانب إقامة 6 معارض آثار مؤقتة بالخارج أبرزهم معرض الآثار الإسلامية بكندا، ومعرضان للآثار الغارقة ولمجموعة من آثار توت عنخ آمون بالولايات المتحدة الأمريكية.‏

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تم العثور على 15 كشف أثري جديد أبرزهم مقبرة لسيدة تدعى "حتبت" بمنطقة أهرامات الجيزة، وجبانة لمقابر عائلية بمنطقة آثار الغريقة بشمال المنيا، كما تم استرداد 222 قطعة أثرية، بالإضافة إلى 21.660 عملة معدنية من الخارج.

وأعلن المركز، عن اختيار مجلة الآثار الأمريكية "‏Archaeology Magazine‏ " القناع ‏الفضي المذهب لكاهن الإله موت والإلهة نيوت والمكتشف في يوليو الماضي، كأحد أهم 10 ‏اكتشافات أثرية لعام 2018.‏​