بعد الهجوم عليها.. دار الياسمين تحذف غلاف "لا تظلموا الملبن"

كتب- محمد عاطف:

تراجعت دار الياسمين للنشر والتوزيع، عن نشر غلاف كتاب "لا تظلموا الملبن"، بعدما أثار سخرية وجدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

كما حذفت الدار، البوسترات الترويجية للديوان من حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، والذي يحمل صورة المؤلفة حسناء الحسن.

وأصدرت الدار بيانا توضح فيه ملابسات ما حدث، واصفةً الهجوم الذي لاقاه البوستر بـ"غير المبرر".

وجاء نص البيان كالتالي: "تلقينا بمنتهى الاهتمام ردود الفعل الهجومية وغير المبررة منطقيا على إعلان كتاب (لاتظلموا الملبن)، لأن أي عاقل يمكنه أن يتبين أن هذا مجرد إعلان للكتاب وليس غلافه النهائي فهو صورة ومكتوب عليها وليس غلاف كامل كباقي الأغلفة، وقد نشرنا هذه الصورة كنوع من الدعاية وليس أكثر".

وأضافت الدار: "تلقينا سيلًا من الهجوم والسب والقذف غير مبرر، وكأننا قمنا بنشر صورة إباحية، بينما الموضوع أبسط من هذا بكثير فالغريب أن يتم الهجوم بهذا الشكل السيء على كتاب لم يتم طباعته ونشره بعد دون معرفة محتواه".

وتابعت الدار في بيانها: "إننا نوضح لجمهور دار الياسمين الذي يعرف جيدًا ما هي دار الياسمين، وماذا تقدم للمجتمع الثقافي أن الكتاب بالفعل ذو محتوى متميز وشديد الأهمية، حيث يناقش كل قضايا المرأة والتعدي عليها فعلاً وقولاً".

وأكمل البيان: "اختارت مؤلفة الكتاب هذا العنوان بعد مشاورات عدة بناء على أن مسمى (الملبن) ذاع صيته مؤخراً في وصف المرأة المصرية وأنها لا تقل شيئا عن المرأة الأجنبية التي يلهث خلفها ذكور الشرق؛ وقد قمنا بحذف الصورة ليس خوفًا أو تراجعًا، ولكن منعا لهذا الهجوم المسيء على أن يتم نشر الغلاف الأصلي للكتاب في غضون ٤٨ ساعة".