  • عاجل:رسمياً.. الحكومة تصدر بياناً للرد على أنباء ارتفاع معدل الإصابة بالدرن في مصر (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "الإسكان": قطع المياه عن مدينة بدر لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة

    11:43 ص الجمعة 11 يناير 2019
    "الإسكان": قطع المياه عن مدينة بدر لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة

    قطع المياه

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء غدٍ السبت، وحتى الساعة 4 صباحاً، ولمدة 6 ساعات، نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.

    وأوضح "الدسوقي" في بيان اليوم، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

    قطع المياه الإسكان إبراهيم الدسوقي جهاز تنمية مدينة بدر

    الخبر التالى:

    الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار الأسمدة الزراعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان