"الإسكان": قطع المياه عن مدينة بدر لمدة 6 ساعات لأعمال الصيانة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء غدٍ السبت، وحتى الساعة 4 صباحاً، ولمدة 6 ساعات، نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة بمحطة مياه الشرب الرئيسية بالمدينة.

وأوضح "الدسوقي" في بيان اليوم، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.