الزراعة: 5 توصيات لتجنب آثار الموجة الباردة

كتب - أحمد مسعد:

شدد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للبساتين، ومديري مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات، بتكثيف عمليات المرور على المزارعين بالحقول في كافة القرى، للتوعية بكيفية مواجهة موجات الصقيع والبرودة الشديدة والتقلبات المناخية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الزراعة - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أن الوزارة بأجهزتها وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة هدفها الرئيسي تقديم يد العون للمزارع، ودعمه وتوعيته بتطبيق نتائج البحوث العلمية لحماية المحاصيل المختلفة ومكافحة الآفات وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في زيادة دخله ورفع مستوى معيشته.

من جهته، قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنه تم التنبيه على مديري المديريات والمهندسين الزراعيين بمديريات الإصلاح الزراعي بالمرور على حقول منتفعي الإصلاح الزراعي من خلال الجهاز التنفيذي لتوعية وإرشاد المزارعين لمواجهة التقلبات الجوية سواء بتوعية المزارعين باستخدام الوقاية بتغطية النباتات التي لا تتحمل الصقيع سواء بالبلاستيك أو استخدام القش أو الخيش.

وأشار إلى أنه يجري توعية المزارعين باستخدام الري بالرزاز أو الري بالغمر مساء والتعفير بالكبريت لتدفئة النباتات، حيث إنه من العناصر المفيدة للنباتات ويساعد على تدفئتها، فضلا عن الرش بمنقوع السوبر فوسفات أو استخدام منقوع Compst Tea على المجموع الخضري للنباتات والتربة، بجانب تمشيط التربة للتأكد من عدم وجود منخفضات تتراكم فيه المياه.

وأوضح مدير الهيئة أنه تم التشديد أيضا على رصد أي مساحات تأثرت بالموجة الباردة والتقلبات المناخية وتأثيرها على الإنتاج المتوقع خلال الموسم الحالي.

وفي سياق متصل، أصدر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، عددًا من التوصيات والإرشادات للمزارعين لتجنب الآثار السلبية للطقس السيئ، والوقاية من الأضرار التي قد تنجم عنها.

وأكدت التوصيات ضرورة الاهتمام بالري والمحافظة على توفر محتوى رطوبي مناسب بالتربة، حيث يساعد ذلك في حماية النبات ضد الصقيع لأنها تزيد من رطوبة التربة والجو، لافتة إلى أهمية عمل ضباب صناعي وذلك بإطلاق بخار الماء في الجو المحيط بالنباتات، وذلك في حال وجود شبكات ري بالرش خاصة في الليالي التي لا يتواجد سحب بالسماء.

وأشارت أيضا إلى أهمية عملية "التدخين"، وذلك بحرق الأعشاب، حيث أن وجود ذرات الدخان يمنع تكوين الصقيع، فضلا عم تغطية النباتات ذات الحساسية العالية من البرودة بالأغطية البلاستيكية والقش والخيش والعمليات الأخرى.

وشددت التوصيات على تنظيم عمليات التسميد، وذلك بتقليل التسميد النيتروجيني لمنع تكوين النموات الحديثة وزيادة الفسفور والبوتاسيوم لزيادة تركيز العصارة الخلوية، وكذلك رش النباتات بالكبريت الميكروني والكبريت الزراعي ومواد رغوية لتقليل أثر الصقيع، وكذلك الرش بمركبات سيلكات البوتاسيوم والأحماض الأمينية والطحالب البحرية والسيتوكينين 4%.

وأعدت قناة مصر الزراعية باعتبارها أحد الأجهزة الإرشادية الهامة للوزارة فيديو توضيحي، يتم بثه على مدار اليوم لتوعية المزارعين ونشر التوصيات والإرشادات للمزارعين.