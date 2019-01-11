​وزير الأوقاف يطالب باستعادة القيم الدينية الوطنية والإنسانية

كتب- محمود مصطفى:

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، باستعادة القيم الدينية الوطنية والإنسانية النبيلة كالتكافل والتراحم والتعاون على البر والتقوى.

وقال وزير الأوقاف - في بيان له مساء اليوم الخميس: "ما أحوجنا أغنياء وفقراء إلى تلك القيم النبيلة التي تساهم في النهوض بالمجتمعات فما استحق أن يولد من يعيش لنفسه فقط".

وأشاد وزير الأوقاف، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتحقيق العيش الكريم لها، قائلاً: "إنها تعبر عن حس إنساني مرهف وراقٍ، وتتسق مع ما تحث عليه جميع الشرائع السماوية من التراحم والتكافل والتعاون وهو ما يدعو إليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وأشار وزير الأوقاف إلى المشروعات الاجتماعية والخيرية التي تقوم بها وزارة الأوقاف من لجان البر لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.