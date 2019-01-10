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    وزير الكهرباء يشارك في الدورة التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"

    02:00 م الخميس 10 يناير 2019
    وزير الكهرباء يشارك في الدورة التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"

    كتب- محمد صلاح:
    يتوجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السبت المقبل، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في "الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA" خلال الفترة من 9-14 يناير الجاري، وكذلك المشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة الأفارقة التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية، بالنيابة عن رئيس الجمهورية.
    الجدير بالذكر أن العلاقات بين مصر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في مجال الطاقة المتجددة تمتد منذ عدة سنوات.
    واستضافت مصر عام 2009 الاجتماع لاختيار موقع المقر الرئيسي للوكالة، وفازت الإمارات الشقيقة باستضافة المقر الرئيسي للوكالة.

    محمد شاكر وزارة الكهرباء الإمارات وكالة الطاقة الدولية

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