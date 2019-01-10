وزارة الإسكان توقع مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعرب المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بالتعاون مع دولة الإمارات التي تعكس قوة السوق العقاري المصري، من خلال إقامة معرض العقارات الدولي الأول ips في مصر.

وأوضح عباس، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر العقارات الدولي الأول بالقاهرة على هامش افتتاح المعرض، اليوم الخميس، أنهم بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أن استثمارات دبي تقوي الاستثمارات مصر، مؤكدا أننا سنبدأ شراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك.

ووقعت دائرة الأراضي والأملاك، تمثلها ماجدة راشدي، المدير التنفيذي للاستثمار العقاري بدائرة الأملاك في دبي، 3 مذكرات تفاهم الأولى مع نائب وزير الإسكان خالد عباس، والثانية مع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، والثالثة مع غرفة صناعة مواد البناء.