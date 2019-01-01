"القومي للسكان": زفتى أكثر مراكز الغربية تدنيًا في مستوى الخصائص السكانية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مركز زفتى بمحافظة الغربية، أكثر مراكز المحافظة التي تعاني من تدني مستوى الخصائص السكانية سواء من ناحية حجم وتوزيع السكان أو الصحة أو التعليم أو الإعالة أو الوفيات أو تنظيم الأسرة أو متوسط نصيب الفرد من الجمعيات الأهلية، أي متوسط عدد السكان لكل جمعية أهلية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للمشكلة السكانية ودعم المنظومة الصحية"، الذي عقد صباح اليوم بمركز شباب كفر الزيات، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ووكيل وزارة الأوقاف بالغربية وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال "حسن"، في بيان، الثلاثاء، إن تقرير المؤشرات السكانية المركبة الذي أعده المجلس القومي للسكان، حدد 47 نقطة حمراء متدنية الخصائص السكانية بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن تلك المؤشرات السكانية المتدنية تشمل مؤشرات، الاقتصاد، التعليم، الصحة، البيئة، المرأة، معدل المواليد، وفيات الرضع، وفيات الأمهات، الزيادة الطبيعية، عدد السكان، ونسبة الريف.

وأكد "حسن" أن هذه المؤشرات المركبة المتدنية تحتاج إلى تدخل سريع من كل قطاع من قطاعات الدولة، لافتا أن نظام المؤشرات السكانية المركبة، يساعد متخذي القرار من السادة الوزراء والمحافظين، في تحليل الموقف السكاني لوضع الخطط، فنظام المؤشرات المركبة أحد الوسائل الحديثة التي تعتمد على المنهجية العلمية في تجميع وتحليل البيانات.

الجدير بالذكر أن محافظة الغربية، والتي بلغ عدد سكانها حتى الآن 5 ملايين و145 ألف و595 نسمة، وانخفض معدل البطالة في المحافظة بالفئة العمرية ( 15 – 64)، من 13.2%عام 2016 إلى 12.7% عام 2017، ما يوضح جهود الدولة والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل.