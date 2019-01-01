وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ كباري طريق "السويس - النفق" يناير الجاري

كتب- أحمد نجيب:

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جاهزية كباري (طريق السويس - نفق الشهيد أحمد حمدي) للتشغيل التجريبي خلال شهر يناير الحالي بتكلفة إجمالية 492 مليون جنيه، الذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من الكباري بنسبة تنفيذ بلغت 96% من أعمال المشروع، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الكباري جرى إنجازها بنسبة 100%، تشمل جسمًا خرسانيًا بطول 250 مترًا و1000 متر مطالع ومنازل، واشتملت على كباري أعلى مزلقان سكة حديد عتاقة وأعلى طريق السويس الصحراوى و نفقا أسفل طريق القاهرة/ السويس.

وقال الوزير إن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من الأعمال خلال الفترة القليلة المقبلة لتكتمل المرحلتين بإجمالي طول 1750 مترًا للجسم الخرساني و2000 متر مطالع ومنازل.

وأوضح الدكتور هشام عرفات، أن المشروع يخدم عدة محاور مرورية رئيسية أهمها للقادم من القاهرة متجها إلى طريق نفق الشهيد أحمد حمدي والعكس، والقادم من مدينة السويس والبحر الأحمر متجها إلى طريق نفق الشهيد وسيناء، كذلك ينقل الحركة المرورية للقادم من جنوب سيناء إلى القاهرة والقادم من سيناء للسويس والبحرالأحمر دون أي تقاطعات ما يجعله نقطة ارتكاز مهمة تربط بين تلك المحافظات.