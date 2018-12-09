القاهرة- أ ش أ:

أعلن المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة فتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2018 بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب (إحدى هيئات وزارة الثقافة).

وقال رئيس المركز الدكتور أنور - في تصريح اليوم الأحد - إن الجائزة ستمنح في مجالين هما (أدب الطفل وقيمتها 5 آلاف جنيه والمعارف العامة وقيمتها 10 آلاف جنيه (تمنح كاملة للمترجم).

وأضاف مغيث أن شروط التقدم للجائزة أن يكون العمل حاصلا على حقوق الملكية الفكرية، وأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية وأن تكون الطبعة الأولى للعمل صدرت خلال عام 2018 في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة أخرى في الوقت ذاته، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التقدم للجائزة بعمل واحد فقط وفي مجال واحد، منوها بأن الأوراق المطلوبة للتقدم للجائزة تضمن (صورة من موافقة الجهة المالكة على حقوق الترجمة، سيرة ذاتية حديثة للمترجم، صورة من بطاقة الرقم القومي، 3 نسخ من الترجمة و3 نسخ من العمل الأصلي).

وأشار مغيث إلى أنه يمكن الحصول على استمارة التقدم من إدارة التدريب بالمركز أو من على الموقع الإلكتروني للمركز ويتم تقديم الأعمال لإدارة التدريب والجوائز بمقر المركز القومي للترجمة، ومن المقرر أن يتم استقبال الأعمال المشاركة حتى يوم ٣نهاية الشهر الجاري يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 2 مساء عدا يومي الجمعة والسبت.​